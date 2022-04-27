Путин пообещал «молниеносный ответ» в случае угрозы для России

Владимир Путин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Ответ Москвы будет молниеносным, если кто-то захочет вмешаться в события на Украине и будет создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, заявил президент Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.

«У нас есть для этого все инструменты — такие, которыми сейчас не может похвастаться никто. А мы хвастаться не будет, мы будем их использовать, если потребуется. Все решения у нас на этот счет приняты», — сказал он.

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