Военная операция на Украине , 27 апр, 16:58
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Путин пообещал «молниеносный ответ» в случае угрозы для России
Путин: Россия в случае угрозы использует средства, которыми не может похвастаться никто
Владимир Путин
Ответ Москвы будет молниеносным, если кто-то захочет вмешаться в события на Украине и будет создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, заявил президент Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.
«У нас есть для этого все инструменты — такие, которыми сейчас не может похвастаться никто. А мы хвастаться не будет, мы будем их использовать, если потребуется. Все решения у нас на этот счет приняты», — сказал он.
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