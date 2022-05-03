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Политика ,  
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Пентагон сообщил о передаче Украине более 70 гаубиц

Речь идет о гаубицах M777, сообщил представитель оборонного ведомства. Всего США обязались передать Украине 90 таких орудий.

США передали Украине более 70 гаубиц M777 из 90 обещанных экземпляров, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. Слова чиновника приводит американский телеканал CNN.

По его словам, инструкторы обучили использованию этих вооружений уже 170 украинских артиллеристов, еще 50 человек должны завершить обучение 2 мая. Кроме того, примерно полсотни военнослужащих в течение этой недели должны приехать на полигон за пределами Украины и приступить к обучению, заявил он.

Гаубицу М-777 разработали как сверхлегкое орудие в конце 1990-х она стоит на вооружении в Индии, США и других странах. Как уточняла CBS News, она приобрела популярность в армиях западных стран, так как подходит для мобильных боевых действий и легко транспортируется по воздуху. В Министерстве нацобороны Канады утверждали, что M777 способна поражать цели на расстоянии до 30 км.

Кроме того, 1 мая группу из 20 украинских военных начали обучать обращению с беспилотными летательными аппаратами Phoenix Ghost. Подготовка займет неделю.

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Представитель Пентагона добавил, что за последние сутки в Европу прилетели 13 самолетов, перевозивших американскую военную помощь для Украины. Еще 11 рейсов должны прибыть в регион в течение следующего дня.

21 апреля власти США объявили, что собираются передать Украине очередной пакет военной помощи общей стоимостью в $800 млн. В него должны были войти 72 гаубицы, 144 тыс. артиллерийских снарядов для них, 72 тактические машины для буксировки, 121 тактический беспилотник Phoenix Ghost, полевое оборудование и запчасти. Ранее агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщало об еще одной партии вооружений, куда вошли 18 155-миллиметровых гаубиц, 11 вертолетов Ми-17, противоартиллерийские радары и 200 бронетранспортеров. 17 апреля источник в американской администрации сообщил CNN, что первые поставки прибыли на Украину.

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гаубица военная помощь США Украина Пентагон
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