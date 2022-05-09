Роскомнадзор потребовал снять ограничения с YouTube-канала «Роскосмоса»

Дмитрий Рогозин (на экране) (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с канала Roscosmos Media и восстановить видео с участием главы корпорации Дмитрием Рогозиным. Об этом ведомство сообщило на сайте.

Такое же требование Роскомнадзор направил в Google LLC. Регулятор настаивает на том, чтобы администрация сняла ограничение доступа к личному аккаунту и YouTube-каналу депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.

Ведомство указало, что ограничения нарушают принципы свободы распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. С 2020 года Роскомнадзор выявил порядка 70 случаев ограничения доступа к аккаунтам и отдельным видео российских каналов.

«С конца февраля 2022 года видеохостинг YouTube принимает активное участие в информационной кампании с элементами гибридной войны, направленной на дестабилизацию российской государственности, дискредитацию Вооруженных сил России, а также против российских граждан», — заявили в Роскомнадзоре и напомнили о штрафах более 7 млрд руб. в отношении Google.

«Роскосмос» заявил об ограничениях YouTube 8 мая. Корпорация сообщила, что видеохостинг удалил 20 роликов с ее генеральным директором Дмитрием Рогозиным, в том числе его интервью, записи участия в отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса и посещения космодрома Восточный. По данным «Роскосмоса», число просмотров на этих видео составляло около 5 млн.

При этом корреспондент РБК смог найти на канале как минимум шесть записей с Рогозиным. Среди них интервью о сроках поставок ракеты «Сармат» в Вооруженные силы страны, о сотрудничестве по МКС в условиях санкций и визит президента Владимира Путина на космодром Восточный.

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Позже «Роскосмос» подтвердил, что некоторые ролики доступны для просмотра, но YouTube начал блокировать видео и без участия Рогозина. В список заблокированных попало видео об американском учебнике, «в котором полностью игнорируются достижения СССР в освоении околоземного пространства».

В то же время пресс-служба депутата Останиной сообщила о том, что Google заблокировал ее личный аккаунт, а также удалил привязанный к нему YouTube-канал, передавало «РИА Новости». Google показал оповещение о том, что аккаунт отключен из-за правил компании «в отношении ограничения экспорта и применения санкций». Согласно заявлению представителя депутата, сообщение содержало предупреждение о том, что аккаунт нельзя восстановить.