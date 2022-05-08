Депутаты Госдумы сообщили о блокировке их Google- и YouTube-аккаунтов

Об этом заявили Матвеев, Останина и Бутина, которые в конце марта попали под санкции США. По их словам, они не могут зайти в Google-аккаунты и не имеют доступа к информации, ранее размещенной на их YouTube-каналах

Депутаты Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ), Нина Останина (КПРФ) и Мария Бутина («Единая Россия») сообщили, что их Google-аккаунты и остальные, привязанные к ним, включая каналы на YouTube, были заблокированы.

Как рассказала Бутина РБК, ее аккаунт в Google оказался заблокирован 6 мая. «Попало под блокировку абсолютно все, YouTube-[канал] тоже. Все мои данные удалены, я не имею доступа к аккаунту. Ни зайти, ни выйти. Google пишет, что это все из-за санкций», — пояснила она.

По словам депутата, уведомления о блокировке она не получала.

По словам Нины Останиной, она не может войти в ее Google-аккаунт, а информация на привязанном к нему YouTube-канале недоступна. «Мне пришло послание [уведомление] от Google, что аккаунт заблокирован, потому что не соответствует политике Google», — пояснила она в разговоре с РБК.

Попавший под блокировку Михаил Матвеев разместил сообщение об этом в «ВКонтакте». Он прикрепил скриншот уведомления о блокировке. «Ваш аккаунт заблокирован без возможности восстановления в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций», — говорится в уведомлении.

Сам Матвеев написал, что такая позиция Google «способствует консолидации и укреплению власти путем того, что все партии, по которым коллективный запад наносит удары, в противостоянии ему объединяются».

Читайте на РБК Pro Pro ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций Прогнозы Pro Когда идеи не лезут в голову: семь тактик раскрытия креативности команды Когда идеи не лезут в голову: семь тактик раскрытия креативности команды Инструкции Pro Экс-глава eBay и Hewlett-Packard: «Бежать надо на пожар, а не от пожара» Экс-глава eBay и Hewlett-Packard: «Бежать надо на пожар, а не от пожара» Статьи Pro Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован Инструкции Pro Amazon: безумные идеи, которые себя окупили. Дайджест инвестора Amazon: безумные идеи, которые себя окупили. Дайджест инвестора Статьи Pro Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы Статьи Pro Почему сейчас блокировать развитие сотрудников особенно опасно Почему сейчас блокировать развитие сотрудников особенно опасно Инструкции Pro Китайский Twitch: куда перетекут клиенты рекламодателей на стримах Китайский Twitch: куда перетекут клиенты рекламодателей на стримах Статьи

Матвеев, Останина и Бутина попали под санкции США 24 марта, в числе 328 депутатов Госдумы. Кроме них под ограничения попали глава Сбербанка Герман Греф и сама Госдума как учреждение. «Они лично получают выгоду от политики Кремля, и они должны разделить боль», — прокомментировал президент США Джо Байден такой шаг американского Минфина.

В апреле YouTube заблокировал канал чеченского филиала ВГТРК «Вайнах», а также филиала «Башкортостан» и канал «Россия.Кубань». Роскомнадзор потребовал восстановить к ним доступ.

Кроме того, «Роскосмос» заявил, что YouTube удалил с канала госкорпорации все видео с гендиректором Дмитрием Рогозиным, включая интервью, записи участия в отправке гуманитарной помощи на Донбасс, посещения космодрома «Восточный». При этом некоторые видео с Рогозиным все еще доступны на канале.