«Роскосмос» обвинил YouTube в удалении роликов с Рогозиным

YouTube заблокировал видеозаписи с участием Рогозина, заявили в «Роскосмосе», указав, что доступ утерян к записям его интервью и посещения космодрома Восточный. Видеохостинг блокирует и другие видео на канале, добавили в ведомстве

Дмитрий Рогозин (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

YouTube удалил все видеозаписи с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным с канала госкорпорации на видеохостинге. Об этом заявила пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram.

«[Удалены] его интервью, записи участия в отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса, посещения космодрома Восточный», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» уточнили, что речь идет о канале Roscosmos Media, с него удалили около 20 видеороликов, общее число просмотров которых составляло примерно 5 млн.

Корреспондент РБК при этом обнаружил не менее шести видеозаписей, опубликованных за последние несколько месяцев на упомянутом «Роскосмосом» YouTube-канале, на кадрах которых есть Рогозин. В частности, это его интервью о сроках поставок ракеты «Сармат» в Вооруженные силы страны, о сотрудничестве по МКС в условиях санкций и визит президента Владимира Путина на космодром Восточный.

Позднее в пресс-службе «Роскосмоса» подтвердили, что несколько видеозаписей с участием Рогозина все еще доступны для просмотра, но сервис начал блокировать видео и без его участия. «Например, запись эфира «Россия 1» про американский учебник о космосе, в котором полностью игнорируются достижения СССР в освоении околоземного пространства», — утверждают в пресс-службе госкорпорации.

РБК направил запрос в Google, который владеет видеохостингом.

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Месяцем ранее, в начале апреля, YouTube заблокировал канал Госдумы в связи с санкциями. В российском МИДе затем предупредили, что тем самым видеохостинг «подписал себе приговор». Депутат Госдумы Алексей Черняк после этого заявил о готовности предложить запретить работу YouTube в России «минимум на десять лет».