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Роскомнадзор назвал число заблокированных с начала 2022 года публикаций

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С начала этого года Роскомнадзор (РКН) заблокировал более 135 тыс. материалов, содержащих запрещенную информацию, почти половину из них — по жалобам пользователей, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

«С начала 2022 года заблокировано более 135 тыс. материалов с запрещенным контентом. Более 46% всей запрещенной информации (61 тыс. материалов) прислали граждане», — пояснили в РКН.

Более 46 тыс. публикаций из этого числа относилось к категориям «наркотики», «пропаганда суицида» и «детская порнография».

РКН отмечает, что более 84% всей выявленной по указанным категориям информации самостоятельно удалили социальные сети в рамках прямого взаимодействия. С 1 февраля 2021 года, согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», соцсети должны самостоятельно выявлять и блокировать информацию, за распространение которой может наступить административная или уголовная ответственность, напомнили в Роскомнадзоре.

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Фото:Eric Risberg / AP

В начале апреля ведомство внесло в Единый реестр запрещенной информации десять страниц ресурса «Викимедиа» (некоммерческое партнерство «Викимедиа РУ» занимается развитием русскоязычной «Википедии») с порнографическими изображениями несовершеннолетних, провайдеру хостинга и владельцу сайта предписали удалить их.

Исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский пояснил РБК, что речь идет о рисунках в стиле аниме. Козловский отметил, что компания решает вопрос о необходимости удаления этих иллюстраций.

В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление таких материалов для юрлиц предусмотрены штрафы в размере от 800 тыс. до 8 млн руб. по ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации).

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