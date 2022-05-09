Кадыров заявил, что в Грозном назовут улицу в честь бывшего главы ДНР

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Одна из улиц Грозного получит название в честь бывшего главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«Считаю важным, что в целях увековечения памяти Александра Захарченко, а также отдавая дань почета и уважения всем борцам за свободу ДНР, в городе Грозном одну из улиц назовут в его честь», — написал он.

Кадыров назвал Захарченко военным деятелем, который активно сражался против «бандеровских прихвостней и националистов Украины».

Александр Захарченко родился в 1976 году в Донецке. В 2014 году участвовал в штурме донецкого горсовета вместе с членами общественной организации «Оплот», которая занималась помощью семьям погибших при исполнении служебных обязанностей военнослужащих и сотрудников милиции. Позже он командовал отрядом «Оплот» в составе армии ДНР, участвовал в боевых действиях в Донбассе.

После референдума о независимости ДНР 11 мая 2014 года Захарченко два месяца был военным комендантом Донецка, а в июле 2014 года стал заместителем главы МВД самопровозглашенной республики. Через месяц сменил Александра Бородая на посту главы правительства ДНР. В ноябре того же года Захарченко выбрали главой ДНР.

Министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) говорил, что в столкновениях с украинскими военными Захарченко получил ранение в руку в июле 2014 года. В конце августа на него было совершено покушение, однако пострадал только водитель. Уже в 2015 году он получил ранение в ногу в бою под Дебальцево. Еще через год Министерство госбезопасности ДНР сообщало о еще одном покушении.

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Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в возрасте 42 лет. Он находился в кафе «Сепар» («Сепаратист»), когда в здании прогремел взрыв. По оценке местных властей, мощность взрывного устройства составила 800 г в тротиловом эквиваленте. ДНР и российский МИД назвали произошедшее терактом.

В сентябре того же года врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взрыв организовал пятый департамент контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) при содействии западных спецслужб. СБУ отвергала причастность ко взрыву и предполагала, что Захарченко убили из-за «междоусобных войн» в самопровозглашенной республике.

Помощь в расследовании убийства властям ДНР оказывало российское правительство. Пушилин отмечал, что один из задержанных дал показания по делу об убийстве Захарченко.

