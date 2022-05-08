В Магадане одну из улиц назовут в честь защитников Донбасса

Власти Магаданской области готовят документы о наименовании одной из улиц Магадана в честь защитников Донбасса. Об этом сообщил глава региона Сергей Носов во «ВКонтакте».

«Улица Защитников Донбасса появится в Магадане. В их честь будет названа новая улица. Планируем, что к ноябрю этого года будут оформлены все документы», — написал он.

Носов отметил, что участники спецоперации во многом повторяют подвиги тех, кто сражался во времена Великой Отечественной войны. В качестве примера он привел Нурмагомеда Гаджимагомедова, который в ходе спецоперации на Украине он был тяжело ранен, но продолжил сражаться и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя.

Губернатор также счел правильным, если участники акции «Бессмертный полк» будут нести портреты военных, погибших в ходе спецоперации, вместе с портретами героев Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что власти ЛНР переименуют Луганск на 9 Мая. Так, название столицы Республики изменят на Ворошиловград в честь Дня Победы. Соответствующий указ глава республики Леонил Пасечник подписал еще в 2020 году.