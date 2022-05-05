В Алма-Ате переименовали акцию «Бессмертный полк»

В этом году памятное шествие в Алма-Ате пройдет под названием «Поклонимся героям». Участников акции попросили не политизировать праздник и не использовать этот «святой день» для пиара

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Шествие «Бессмертного полка» в Алма-Ате пройдет под новым названием — «Батырларға тағзым» («Поклонимся героям»). Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций Алма-Аты сообщили представители общественных организаций, передает «Sputnik Казахстан».

Сам формат мероприятия не изменится: жители города пройдут по улицам от Парка культуры и отдыха до Вечного огня у монумента в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев с фотографиями родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.

При этом участников акции попросили «не политизировать» праздник 9 Мая и не устраивать провокаций. «Есть 364 дня в году, в которые можно заниматься политикой, можно пиариться. Но этот святой день не стоит использовать для этого», — отметил глава Координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров.

Акция «Бессмертный полк» проводится с 2012 года. Участники шествия в День Победы выходят с фотографиями своих родственников — участников ВОВ. Помимо России мероприятие проходит в десятках других стран.

В 2019 и 2020 годах акцию в России из-за пандемии коронавируса проводили в онлайн-формате. В этом году она пройдет в обычном режиме в виде шествий в городах. Однако в акции смогут участвовать и те, чьи родственники погибли во время спецоперации на Украине, сообщила пресс-секретарь движения Ольга Байбулова. Такие участники будут идти в общем строю, отдельного шествия для них проводить не будут.