Организаторы заявили о проведении «Бессмертного полка» в Берлине без лент
Полиция Берлина разрешила шествие «Бессмертного полка» без георгиевских лент, флагов и военных маршей, сообщают организаторы акции на странице во «ВКонтакте».
Берлинская полиция запретила использовать символы V и Z, георгиевские ленты, любые флаги и знамена, военные марши как музыкальное сопровождение, а также надевать военную форму или ее элементы. Полиция Берлина оставила за собой право на запрет чего-либо в процессе мероприятия, отметили организаторы «Бессмертного полка».
Символы Z и V наносят на российскую технику, которая участвует в спецоперации на Украине. В российском Минобороны объясняли, что латинская буква Z означает «За победу», а V — «Сила V правде» и «Задача будет выполнена». Сторонники операции и органы власти стали использовать эти символы и в повседневной жизни, например в названиях своих аккаунтов в соцсетях.
Они также подчеркнули, что несоблюдение требований полиции расценят как провокацию, провокаторов передадут правоохранительным органам.
Сбор участников мероприятия планируется с 11:00 до 11:30 по местному времени у Бранденбургских ворот, оттуда шествие направится в сторону мемориала павшим советским воинам в парке Тиргартен. Там участники акции возложат цветы к мемориалу и проведут минуту молчания. Шествие будут сопровождать полицейские.
РБК направил запрос в полицию Берлина, а также в Министерство внутренних дел и по делам общественности.
В этом году «Бессмертный полк» впервые пройдет в Венесуэле, сообщил «РИА Новости» посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. По его словам, в нем примут участие «российские соотечественники, члены ассоциации выпускников российских и советских вузов «РедВенРус», а также представители венесуэльских властей, активисты молодежных организаций и антифашистского движения».
В России акция «Бессмертный полк» впервые за три года пройдет очно — в 2020 и 2021 годах она проводилась в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В акции могут принять участие те люди, чьи родственники погибли во время спецоперации на Украине, сообщила пресс-секретарь движения Ольга Байбулова. Такие участники смогут идти в общем строю, отдельного шествия для них проводить не будут.
Шествие «Бессмертного полка» 9 мая пройдет в этом году и во взятом под контроль во время военной операции на Украине Мариуполе. В Алма-Ате мероприятие проведут под названием «Батырларға тағзым» («Поклонимся героям»).