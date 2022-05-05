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Организаторы заявили о проведении «Бессмертного полка» в Берлине без лент

Фото: Christian Mang / Reuters
Фото: Christian Mang / Reuters

Полиция Берлина разрешила шествие «Бессмертного полка» без георгиевских лент, флагов и военных маршей, сообщают организаторы акции на странице во «ВКонтакте».

Берлинская полиция запретила использовать символы V и Z, георгиевские ленты, любые флаги и знамена, военные марши как музыкальное сопровождение, а также надевать военную форму или ее элементы. Полиция Берлина оставила за собой право на запрет чего-либо в процессе мероприятия, отметили организаторы «Бессмертного полка».

Символы Z и V наносят на российскую технику, которая участвует в спецоперации на Украине. В российском Минобороны объясняли, что латинская буква Z означает «За победу», а V — «Сила V правде» и «Задача будет выполнена». Сторонники операции и органы власти стали использовать эти символы и в повседневной жизни, например в названиях своих аккаунтов в соцсетях.

Они также подчеркнули, что несоблюдение требований полиции расценят как провокацию, провокаторов передадут правоохранительным органам. 

Сбор участников мероприятия планируется с 11:00 до 11:30 по местному времени у Бранденбургских ворот, оттуда шествие направится в сторону мемориала павшим советским воинам в парке Тиргартен. Там участники акции возложат цветы к мемориалу и проведут минуту молчания. Шествие будут сопровождать полицейские.

РБК направил запрос в полицию Берлина, а также в Министерство внутренних дел и по делам общественности.

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В этом году «Бессмертный полк» впервые пройдет в Венесуэле, сообщил «РИА Новости» посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. По его словам, в нем примут участие «российские соотечественники, члены ассоциации выпускников российских и советских вузов «РедВенРус», а также представители венесуэльских властей, активисты молодежных организаций и антифашистского движения».

В России акция «Бессмертный полк» впервые за три года пройдет очно — в 2020 и 2021 годах она проводилась в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В акции могут принять участие те люди, чьи родственники погибли во время спецоперации на Украине, сообщила пресс-секретарь движения Ольга Байбулова. Такие участники смогут идти в общем строю, отдельного шествия для них проводить не будут.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Шествие «Бессмертного полка» 9 мая пройдет в этом году и во взятом под контроль во время военной операции на Украине Мариуполе. В Алма-Ате мероприятие проведут под названием «Батырларға тағзым» («Поклонимся героям»).

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