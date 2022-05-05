В Москве назвали время начала шествия «Бессмертного полка» в День Победы
Шествие участников «Бессмертного полка» 9 мая в Москве начнется в 15:00, сбор участников стартует в 12:30, говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
«Шествие начнется 9 мая в 15:00. Сбор участников в 12:30. Присоединиться можно будет на выходе из станций метро «Динамо» и «Белорусская», — отмечается в сообщении.
Для участия в шествии необходимо прийти к месту сбора и взять с собой фотографию участника Великой Отечественной войны (распечатать ее можно бесплатно в одном из отделений госуслуг). В мэрии также рекомендовали взять с собой паспорт. На мероприятие запрещено приносить спиртные напитки, а также колющие и режущие предметы.
Акция в этом году пройдет в традиционном формате. Участники шествия пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Общая длина маршрута составит 7 км, указано в сообщении. Ожидается, что в акции примут участие около 1 млн человек.
9 мая станции метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Театральная» будут закрыты, предупредили в мэрии Москвы.
В 2020 и 2021 году шествия не состоялись в традиционном виде из-за пандемии COVID-19.
Акция «Бессмертный полк» проводится в России с 2012 года. Участники шествия в День Победы выходят с фотографиями своих родственников — участников ВОВ. В 2019 году в Москве в акции приняли участие 700 тыс. человек, в целом по России — 10 млн человек.