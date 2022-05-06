В России выявили более 5,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За последние сутки в России выявили 5 541 новый случай заболевания COVID-19 при тестировании 147 тыс. человек, сообщил оперативный штаб в Telegram. В последний раз показатель превышал 5,5 тыс. 3 мая, когда было выявлено 6207 случаев.

Лидерами по уровню суточной заболеваемости стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан и Волгоградская область.

В больницы попали 2 845 человек, что на 12,4% меньше, чем накануне. Умерли 136 человек, выздоровели 9 408 человек (+7,9%).

Накануне оперативный штаб зафиксировал 5 011 новых случаев заражения, 3248 человек были госпитализированы. Умерли 139 россиян, выздоровели 8723 человека.

С начала пандемии коронавирусом в России заболели 18 216 719 человек, выздоровели — 17 588 067 россиян, умерли — 376 696. Показатель коллективного иммунитета, который отражает число переболевших в последние полгода, привитых и ревакцинированных, составил 42,9%.

Роспотребнадзор сообщил, что в стране доминирует штамм «стелс-омикрон» BA.2, на его долю приходится более 90% от всех случаев заражений. Министр здравоохранения Михаил Мурашко не исключил нового подъема заболеваемости COVID-19 в июне.

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