За сутки в России выявили 5011 заражений COVID-19, госпитализированы 3248 человек

Число госпитализированных с COVID за сутки выросло в два раза

За 4 мая в больницы с коронавирусом попало на 1850 человек больше, чем днем ранее. Число зарегистрированных случаев заражения, напротив, снизилось, но незначительно

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

За последние сутки в России выявили 5011 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 3248 человек, сообщает оперштаб. За 3 мая были выявлены 5093 случая инфицирования, при этом были госпитализированы 1398 человек, то есть на 132% меньше, чем 4 мая.

Однако за прошедшие сутки выздоровели почти на 31% больше пациентов с COVID-19, чем днем ранее, — 8723 человека. Скончались 139 человек — на десять больше, чем 3 мая.

На первом месте по числу зафиксированных случаев за 4 мая находится Москва (164), затем идут Санкт-Петербург (144) и Иркутская область (132). Также более 100 случаев за сутки выявили в Кемеровской, Свердловской областях и Красноярском крае. В некоторых регионах, например в Карачаево-Черкесии и Тыве, за сутки не зарегистрировали ни одного случая COVID.

Всего с начала пандемии в России выявили более 18 млн случаев заражения COVID-19, умерли более 370 тыс. человек.

5 мая Роспотребнадзор сообщил, что в России доминирует штамм «стелс-омикрон» BA.2, на его долю приходится более 90% от всех случаев заражений. Сейчас в мире существует пять подвидов омикрон-штамма, однако во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что вариант «стелс-омикрон» является самым заразным.

В середине марта министр здравоохранения Михаил Мурашко допускал, что этот подвид станет последним, преобладающим в России. Опрошенные РБК в конце апреля эксперты предупреждали, что из-за этого варианта в стране может возникнуть новая волна коронавируса уже в июне—июле.