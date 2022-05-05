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Роспотребнадзор сообщил о росте распространения «стелс-омикрона» до 90%

Доля распространения штамма коронавируса «стелс-омикрон» в России выросла до 90%. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает «РИА Новости». Месяц назад, 5 апреля, его доля составляла 80%.

«Каких-то новых штаммов в России за последнее время не было выявлено. Доминирующий сейчас в стране — «стелс-омикрон» BA.2, на долю которого приходится более 90% от всех случаев заражений», — сказал Хафизов.

При этом он отметил, что в то же время варианты «омикрона» BA.4 и BA.5, которые обнаруживают в ЮАР, европейских странах и США, также вызывают беспокойство.

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Штамм «омикрон» выявили осенью прошлого года в ЮАР. Затем он распространился в остальные страны. От других штаммов «омикрон» отличается большей заразностью, но при этом меньшей летальностью. Позже он мутировал: появились подвиды ВА.1, ВА.2 и ВА.3. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове назвала вариант «омикрона» ВА.2 («стелс-омикрон») самым заразным.

Основными симптомами «стелс-омикрона» называют кашель, высокую температуру и потерю либо изменение обоняния или вкуса, передавал Express со ссылкой на данные Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании.

В середине марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко указывал, что «стелс-омикрон» может стать последним преобладающим штаммом в стране.

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