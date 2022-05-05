Экс-посол Франции назвал болезненным для Европы отказ от российской нефти

В случае резкого отказа от российской нефти экономику Европы ожидают болезненные последствия, заявил бывший посол Франции в США Жерар Аро в эфире французского телеканала BFMTV.

«Я понимаю солидарность с Украиной, но наши власти в ответе за экономику и благополучие наших граждан. И мы берем на себя долгосрочные обязательства. <...> Да, мы должны снижать зависимость от углеводородов из России, но резкий отказ обернется болезненными последствиями для нашей экономики», — сказал Аро (цитата по ТАСС).

О планах лидеров стран Европейского союза постепенно отказываться от российской нефти, газа и угля сообщило агентство Reuters 10 марта. Однако тогда лидеры решили не устанавливать крайний срок отказа от российских поставок. В середине апреля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о работе над шестым пакетом санкций против России, в рамках которого Брюссель рассматривает вопросы введения эмбарго на российскую нефть. При этом Reuters со ссылкой на свои источники передавало, что ЕК может разрешить импорт российской нефти Венгрии и Словакии.

В начале мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух информированных чиновников сообщала, что ЕС в рамках шестого пакета санкций зафиксирует отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года.

Вице-премьер Александр Новак отмечал, что доля экспорта российских энергоресурсов на мировые рынки составляет 20%. По его словам, в случае запрета на российские углеводороды цены на нефть подскочат до $300–500 за баррель, поэтому отказ Европы от энергоносителей из России является маловероятным.