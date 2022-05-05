Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 72,78 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 69,42 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Кадыров заявил о «полном освобождении» Светличного в Луганской области Политика, 02:57
Акционеры обвинили Netflix в мошенничестве Бизнес, 02:35
Экс-посол Франции назвал болезненным для Европы отказ от российской нефти Экономика, 02:15
США пообещали помочь Украине «на поле боя и за столом переговоров» Политика, 01:26
Скворцова сообщила о возможности применения «Конвасэла» для ревакцинации Общество, 01:23
В Минэкономики Германии допустили дефицит бензина при нефтяном эмбарго Экономика, 01:14
Тренер «Реала» Анчелотти вышел в финал ЛЧ в рекордный пятый раз Спорт, 00:51
Швеция получит гарантии безопасности во время рассмотрения заявки в НАТО Политика, 00:46
«Реал» и «Ливерпуль» сыграют в финале Лиги чемпионов Спорт, 00:38
«Реал» обыграл «Манчестер Сити» и впервые с 2018 года вышел в финал ЛЧ Спорт, 00:36
Бензема повторил рекорд Роналду по голам в плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 00:25
В ДНР сообщили о визите Кириенко в Мариуполь Политика, 00:25
Псаки на вопрос о главе РПЦ заявила о незастрахованности от санкций Политика, 00:20
В США заявили об уважении инициативы папы римского встретиться с Путиным Политика, 00:01
Экономика ,  
0 

Экс-посол Франции назвал болезненным для Европы отказ от российской нефти

BRENT BRENT $107,35

В случае резкого отказа от российской нефти экономику Европы ожидают болезненные последствия, заявил бывший посол Франции в США Жерар Аро в эфире французского телеканала BFMTV.

«Я понимаю солидарность с Украиной, но наши власти в ответе за экономику и благополучие наших граждан. И мы берем на себя долгосрочные обязательства. <...> Да, мы должны снижать зависимость от углеводородов из России, но резкий отказ обернется болезненными последствиями для нашей экономики», — сказал Аро (цитата по ТАСС).

Генсек ОПЕК предупредил о невозможности заменить поставки нефти из России
Политика
Мухаммед Баркиндо (слева)

О планах лидеров стран Европейского союза постепенно отказываться от российской нефти, газа и угля сообщило агентство Reuters 10 марта. Однако тогда лидеры решили не устанавливать крайний срок отказа от российских поставок. В середине апреля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о работе над шестым пакетом санкций против России, в рамках которого Брюссель рассматривает вопросы введения эмбарго на российскую нефть. При этом Reuters со ссылкой на свои источники передавало, что ЕК может разрешить импорт российской нефти Венгрии и Словакии.

В начале мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух информированных чиновников сообщала, что ЕС в рамках шестого пакета санкций зафиксирует отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года.

Вице-премьер Александр Новак отмечал, что доля экспорта российских энергоресурсов на мировые рынки составляет 20%. По его словам, в случае запрета на российские углеводороды цены на нефть подскочат до $300–500 за баррель, поэтому отказ Европы от энергоносителей из России является маловероятным.

Читайте на РБК Pro
Pro
Бизнес на связи: как в кризис отвечать на сложные вопросы клиентов
Инструкции
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Лучше два плохих, чем ноль хороших. Как искать редких ИТ-кандидатов
Инструкции
Pro
Как изменить систему мотивации топ-менеджеров в кризис
Статьи
Pro
Фото: Mark Thompson / Getty Images Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь
Инструкции
Pro
Фото: Sebastiaan Stam / Unsplash Как обхитрить троллей и зловредных конкурентов. Отражаем атаку в соцсети
Инструкции
Pro
Кого и как будут наказывать за исполнение западных санкций
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие 5 вопросов надо задать работодателю на собеседовании
Статьи
Pro
Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков
Прогнозы
Материалы к статье
Теги
экс-посол Франция нефть российская нефть
Материалы по теме
В Минэкономики Германии допустили дефицит бензина при нефтяном эмбарго
Экономика
Три страны ЕС усомнились в эффективности запрета на транспортировку нефти
Политика
ЕС запретит перевозить российскую нефть и страховать ее поставки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter