Байден заявил, что не жалеет о решении вывести войска из Афганистана

Президент США Джо Байден заявил, что не жалеет о решении вывести американский военный контингент из Афганистана. Трансляция велась на официальном аккаунте главы государства в Twitter.

По словам Байдена, Соединенные Штаты смогут проводить контртеррористические операции без постоянного военного присутствия на территории Афганистана. Он также заявил, что Россия и Китай были бы рады, если бы США продолжили тратить миллиарды на нахождение в этом регионе.

Байден также рассказал, что в ближайшие дни из Афганистана вывезут несколько тысяч американских граждан. Кроме того, США расширят доступ для беженцев, чтобы охватить уязвимые группы афганцев, которые работали на посольство, негосударственные организации и в новостных агентствах США.

США и «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в феврале прошлого года подписали мирное соглашение, положив конец 19-летней войне. Договор предусматривает полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев. Войска находились там с 2001 года. В начале июля 2021 года Пентагон сообщил о выводе из страны 90% военного контингента.