США попросили ОПЕК нарастить добычу нефти

ОПЕК+ решила с августа увеличить добычу нефти на 400 тыс. барр. Вашингтон считает это недостаточным для восстановления экономики после пандемии

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США призвали страны ОПЕК и их союзников наращивать добычу нефти, чтобы снизить цены на бензин и способствовать восстановлению мировой экономики. О позиции США заявил американский президент Джо Байден, передает Reuters.

По его словам, Соединенные Штаты ясно дали понять ОПЕК, что «сокращение производства, проведенное во время пандемии, должно быть отменено» по мере восстановления мировой экономики «с целью снижения цен для потребителей».

Как передает CNBC, Белый дом считает недостаточным ежемесячное увеличение добычи нефти на 400 тыс. барр., о котором с августа договорились страны ОПЕК+. По мнению Вашингтона, этого слишком мало в «критический момент восстановления глобальной экономики», подорванной распространением коронавируса и борьбой с ним. США, как отмечает телеканал, также обеспокоены растущими ценами на бензин.