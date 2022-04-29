Набиуллина заявила о невозможности досрочного снятия валютных ограничений
Центробанк не видит возможности досрочного снятия ограничений на продажу наличной валюты. Об этом заявила глава Банка России Эдьвира Набиуллина, трансляцию ее пресс-конференции вел РБК.
«Что касается валютных ограничений, которые действуют до сентября, что касается наличных [продажи наличной валюты]. Вряд ли это возможно досрочно. Будем дальше смотреть, как развивается ситуация», — сказала глава ЦБ.
Центробанк ввел ограничение для граждан на получение наличной валюты 9 марта. Согласно решению ЦБ, до 9 сентября в кассах банков, но не в банкоматах клиенты могли снять наличные только с ранее открытых счетов и депозитов, причем только в долларах в пределах $10 тыс. Сбережения в иных валютах или снятие сверх лимита могли быть конвертированы только в рубли. Физические лица могли покупать валюту только в безналичной форме, сделать это в отделении с последующим получением наличных было нельзя.
Опрошенные тогда РБК эксперты объясняли введенные ограничения санкциями западных стран, введенными против крупных банков и самого ЦБ. На фоне повышенной рыночной волатильности граждане предъявляли повышенный спрос на наличность, в том числе на иностранную валюту, писал РБК. В этих условиях ЦБ пришлось ввести меры капитального контроля, чтобы охладить спрос.
С 11 апреля ЦБ разрешил россиянам снимать наличные в долларах и евро, однако это касается тех граждан, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со счетов.
18 апреля регулятор разрешил банкам продавать наличную валюту гражданам, но сохранил некоторые ограничения. Банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в их кассы с 9 апреля.
Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявлял, что в ближайшее время не стоит рассчитывать на возможность свободно приобретать наличную валюту в России. «Рассчитывать на то, что можно как-то свободно будет в ближайшее время приобретать наличную валюту — я бы на это пока не рассчитывал», — сказал Костин 21 апреля.