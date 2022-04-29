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Финансы ,  
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Набиуллина заявила о невозможности досрочного снятия валютных ограничений

Эльвира Набиуллина: ЦБ не считает возможным досрочно снять ограничения на покупку валюты
ЦБ ввел ограничения на получение гражданами валюты 9 марта, но получить ее могли только владельцы валютных вкладов — долларами в сумме до $10 тыс. С 18 апреля ЦБ разрешил продавать валюту, но только поступившую банкам с 9 апреля
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Курс евро ЦБ EUR ₽75,312 -0,8%
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Центробанк не видит возможности досрочного снятия ограничений на продажу наличной валюты. Об этом заявила глава Банка России Эдьвира Набиуллина, трансляцию ее пресс-конференции вел РБК.

«Что касается валютных ограничений, которые действуют до сентября, что касается наличных [продажи наличной валюты]. Вряд ли это возможно досрочно. Будем дальше смотреть, как развивается ситуация», — сказала глава ЦБ.

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Центробанк ввел ограничение для граждан на получение наличной валюты 9 марта. Согласно решению ЦБ, до 9 сентября в кассах банков, но не в банкоматах клиенты могли снять наличные только с ранее открытых счетов и депозитов, причем только в долларах в пределах $10 тыс. Сбережения в иных валютах или снятие сверх лимита могли быть конвертированы только в рубли. Физические лица могли покупать валюту только в безналичной форме, сделать это в отделении с последующим получением наличных было нельзя.

Опрошенные тогда РБК эксперты объясняли введенные ограничения санкциями западных стран, введенными против крупных банков и самого ЦБ. На фоне повышенной рыночной волатильности граждане предъявляли повышенный спрос на наличность, в том числе на иностранную валюту, писал РБК. В этих условиях ЦБ пришлось ввести меры капитального контроля, чтобы охладить спрос.

С 11 апреля ЦБ разрешил россиянам снимать наличные в долларах и евро, однако это касается тех граждан, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со счетов.

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18 апреля регулятор разрешил банкам продавать наличную валюту гражданам, но сохранил некоторые ограничения. Банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в их кассы с 9 апреля.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявлял, что в ближайшее время не стоит рассчитывать на возможность свободно приобретать наличную валюту в России. «Рассчитывать на то, что можно как-то свободно будет в ближайшее время приобретать наличную валюту — я бы на это пока не рассчитывал», — сказал Костин 21 апреля.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Эльвира Набиуллина Валюта продажа физлица ограничения Центробанк
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