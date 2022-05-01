Спикер палаты представителей США встретилась с Зеленским в Киеве

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приехала в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил его офис в Telegram.

Зеленский назвал ее визит сигналом «мощной поддержки» украинского народа и поблагодарил США за помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Пелоси подчеркнула, что Украина борется за свободу и США обязаны поддерживать Киев до тех пор, пока «битва не будет завершена».

С начала военной операции России на Украине США активно поддерживали Киев. За два месяца Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму около $3,4 млрд. 22 апреля администрация президента США Джо Байдена предоставила Украине пакет военной помощи с тактическими беспилотниками, гаубицами и артиллерийскими снарядами для них общей стоимостью $800 млн.

24 апреля с визитом на встречу с Зеленским в Киев приезжали глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен. Они обещали выделить Киеву $322 млн на оборону. 28 апреля Байден попросил конгресс предоставить помощь еще на $33 млрд. Из них $20 млрд должны пойти на вооружение и снаряжение для военнослужащих, а также закупки и поставки другого военного оборудования, $8,5 млрд — на прямую экономическую поддержку, $3 млрд — на гуманитарную помощь и обеспечение продовольственной безопасности.

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Позже палата представителей одобрила законопроект о программе ленд-лиза для Украины. Вашингтон должен установить ускоренные процедуры доставки оружия Киеву в течение 60 дней после того, как закон подпишет Байден.

Власти России неоднократно критиковали Запад за «накачку» Украины оружием. В МИДе заявляли, что конвои с иностранным оружием на Украине будут считаться законными целями для российских военных.