Блинкен обсудил с Клебой выделение Украине $33 млрд финансовой помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили по телефону запрос вашингтонской администрации Конгрессу на выделение дополнительной помощи Киеву в размере $33 млрд, а также сроки возвращения американских дипломатов на Украину, сообщается на сайте Госдепа.

«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили запрос администрации от 28 апреля к Конгрессу о предоставлении 33 миллиардов долларов в виде помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи, чтобы дать Украине возможность победить в бессовестной войне Кремля», — сказано в сообщении.

Кроме этого, Блинкен сообщил о планах возвращения американских дипломатов на Украину, в том числе о первых визитах во Львов на этой неделе.

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