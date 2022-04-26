Губернатор показал фотографии сел в Белгородской области после обстрела

Вчерашние обстрелы привели к повреждениям 18 домов в селах Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram, он посетил населенные пункты вместе с главой Белгородского района Владимиром Перцевым и главой Журавлевки Анжеликой Самойловой.

В Журавлевке пострадали 14 домов. На некоторых участках повреждены заборы, в некоторых домах разбиты окна и крыши. В Нехотеевке снаряды задели четыре дома и две машины, а также два амбара для хранения зерновых культур.

Губернатор обещал помочь пострадавшим в восстановлении построек. По его словам, власти уговаривают жителей временно уехать из сел.

Нехотеевка и Журавлевка попали под обстрел 25 апреля. Жители Нехотеевки не пострадали. В Журавлевке ранения получили два мирных жителя — у мужчины ранение руки, а у женщины травма в области шеи.

Населенные пункты находятся в нескольких километрах от границы с Харьковской областью Украины. По словам Гладкова, обстрелы ведут украинские военные.

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После начала спецоперации России на Украине власти Белгородской области неоднократно сообщали об обстрелах приграничных сел, разрывах снарядов и взрывах, в том числе под Белгородом. СК завел несколько уголовных дел.

Во время обстрела Журавлевки в конце марта погиб военный священник протоиерей Олег Артемов.