Белгородский глава сообщил об обстреле села Головчино

С украинской стороны было обстреляно приграничное село Головчино Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа. По докладу главы, который оперативно выехал на место, пострадало несколько нежилых построек и 4 дома», — написал губернатор.

По его данным, пострадавших нет.

Расстояние от российско-украинской границы до села Головчино составляет около 10 километров, до Белгорода — примерно 50 километров. В селе проживают около пяти тысяч человек.

Накануне, 25 апреля, Гладков сообщил, что обстрелу подверглось село Журавлевка, которое находится в 3 км от украинской границы. Кроме того, есть разрушения жилых домов, однако их масштаб будет оценен позже. Гладков пообещал, что власти восстановят все пострадавшие объекты.



С начала операции на Украине власти Белгородской области неоднократно сообщали об обстреле приграничных сел, разрывах снарядов и взрывах, в том числе под Белгородом. СК завел несколько уголовных дел.