Путин не стал считать провалом операцию США в Афганистане

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Операцию США в Афганистане нельзя назвать успешной, однако Россия не намерена говорить о ней как о провале, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает корреспондент РБК.

«Не в наших интересах сейчас топтаться на этом месте и говорить об этом как о каком-то провале», — заявил Путин.

Президент также отметил, что Москва заинтересована в стабильности ситуации в Афганистане.

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