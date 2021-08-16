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Конфликт в Афганистане ,  
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Посол России назвал подход талибов деловым и позитивным

Фото: Zabi Karimi / AP
Фото: Zabi Karimi / AP

Подход талибов (запрещенная в России террористическая организация) в вопросе обеспечения безопасности диппредставительства России в Кабуле является «позитивным и деловым». Об этом заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Нужно сначала решить с ними вопросы безопасности посольства и моего коллектива здесь, чтобы все было хорошо. Есть просто детали, которые нужно отработать. Их подход ясен, он хороший, позитивный, деловой. Я не вижу препятствий, чтобы мы не нашли взаимопонимания по всем деталям», — сказал посол.

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Обстановка у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле (Афганистан)

Жирнов также рассказал, что ситуация в Афганистане при талибах стала «лучше», чем при президенте Ашрафе Гани. «То есть при террористах талибах лучше, чем при Гани», — уточнил он. Жирнов отметил, что посольство работает в штатном режиме.

Жирнов сообщил о планах проехаться по Кабулу совместно с талибами, чтобы убедиться в безопасности обстановки.

В заявлении, распространенном российским МИДом, сообщается, что Россия установила рабочие контакты с новыми властями в Кабуле для обеспечения безопасности российского диппредставительства.

«Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения», — сообщили в министерстве.

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«Талибан» захватил Афганистан. Главное
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Фото:Sidiqullah Khan / AP

В апреле президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из Афганистана. К июлю из страны ушло 90% воинского контингента США. После этого запрещенная в России террористическая группировка «Талибан» начала наступление по всей территории страны.

15 августа талибы вошли в президентский дворец в Кабуле, а также объявили о полном захвате Афганистана и окончании войны.

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