Посол России назвал подход талибов деловым и позитивным

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Подход талибов (запрещенная в России террористическая организация) в вопросе обеспечения безопасности диппредставительства России в Кабуле является «позитивным и деловым». Об этом заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Нужно сначала решить с ними вопросы безопасности посольства и моего коллектива здесь, чтобы все было хорошо. Есть просто детали, которые нужно отработать. Их подход ясен, он хороший, позитивный, деловой. Я не вижу препятствий, чтобы мы не нашли взаимопонимания по всем деталям», — сказал посол.

Жирнов также рассказал, что ситуация в Афганистане при талибах стала «лучше», чем при президенте Ашрафе Гани. «То есть при террористах талибах лучше, чем при Гани», — уточнил он. Жирнов отметил, что посольство работает в штатном режиме.

Жирнов сообщил о планах проехаться по Кабулу совместно с талибами, чтобы убедиться в безопасности обстановки.