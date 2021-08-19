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Конфликт в Афганистане ,  
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В МИДе назвали условия для исключения «Талибана» из списка террористов

По словам Марии Захаровой, вопрос об исключении из списка террористических организаций должен решаться не в теории, а на практике, а потому в ситуации с талибами все зависит от их действий
Фото: Rahmat Gul / AP
Фото: Rahmat Gul / AP

Вопрос исключения «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) из списка террористических группировок будет зависеть от реальных шагов и действий талибов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда», трансляция велась на YouTube.

«Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики, которую (талибы. — РБК) проводят. Он, наверное, не решается в теории, он решается из практики. <...> Все будет мериться исходя из реальных действий», — сказала она.

Она также уточнила, что в МИДе фиксируют заявления «Талибана» о неподдержании и нереализации экстремистской деятельности движения и о желании талибов вести внутренний политический диалог.

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Фото:Shekib Rahmani / AP

Ранее директор второго департамента Азии в МИДе Замир Кабулов заявил, что Россия может запустить процедуру исключения движения «Талибан» из террористического списка только после того, как организацию из соответствующего списка исключит Совет Безопасности ООН. Он также уточнил, что в ООН могут принять такое решение, если талибы не будут нарушать «основополагающие принципы соблюдения прав человека».

Совет Безопасности ООН включил талибов в террористический список в 2003 году. В том же году Верховный суд России признал «Талибан» террористической организацией.

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После того как США и их союзники объявили о выводе войск из Афганистана, талибы начали масштабное наступление в республике. 15 августа «Талибан» объявил, что полностью контролирует территорию Афганистана, талибы вошли в Кабул и заняли президентский дворец. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

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Фотогалерея 

В июле этого года делегация катарского офиса «Талибана» приезжала на переговоры в Москву. На встрече представители движения дали несколько обещаний, в частности не нарушать границы центральноазиатских государств, бороться с другой запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» и противодействовать контрабанде наркотиков.

17 августа этого года талибы дали гарантии свободы и независимости каждой нации в Афганистане, защиты прав женщин, всеобщей амнистии, а также независимости частных СМИ и безопасности иностранных граждан.

Автор
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Мария Захарова МИД Талибан террористы
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