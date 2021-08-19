В МИДе назвали условия для исключения «Талибана» из списка террористов

По словам Марии Захаровой, вопрос об исключении из списка террористических организаций должен решаться не в теории, а на практике, а потому в ситуации с талибами все зависит от их действий

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Вопрос исключения «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) из списка террористических группировок будет зависеть от реальных шагов и действий талибов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда», трансляция велась на YouTube.

«Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики, которую (талибы. — РБК) проводят. Он, наверное, не решается в теории, он решается из практики. <...> Все будет мериться исходя из реальных действий», — сказала она.

Она также уточнила, что в МИДе фиксируют заявления «Талибана» о неподдержании и нереализации экстремистской деятельности движения и о желании талибов вести внутренний политический диалог.

Ранее директор второго департамента Азии в МИДе Замир Кабулов заявил, что Россия может запустить процедуру исключения движения «Талибан» из террористического списка только после того, как организацию из соответствующего списка исключит Совет Безопасности ООН. Он также уточнил, что в ООН могут принять такое решение, если талибы не будут нарушать «основополагающие принципы соблюдения прав человека».