Защита осужденного Уилана подала ходатайство о выдворении в США

Пол Уилан (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Защита осужденного за шпионаж американца Пола Уилана подала ходатайство о его выдворении из России. Об этом заявил его адвокат Владимир Жеребенков.

«Сегодня мы подали ходатайство о выдворении Пола Уилана. Поскольку нарушаются его гуманитарные права, учитывая, что он гражданин другой страны, у него достаточно серьезные сложности в плане социального, образовательного, информационного обеспечения и обеспечения медицинской помощью», — сказал он.

Жеребенков добавил, что решение принято в том числе потому, что российские врачи не владеют английским языком. По словам защитника, это имеет большое значение, так как Уилан страдает серьезными хроническими заболеваниями. Адвокат напомнил, что его подзащитный прошел войну в Ираке и был контужен. Он также отметил, что в российских тюрьмах отсутствуют англоязычные газеты и литература, а Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не может предоставить их Уилану. У американца также нет переводчика, рассказал Жеребенков.

В пресс-службе Мосгорсуда РБК подтвердили регистрацию ходатайства по делу Уилана. Представитель инстанции подчеркнул, что не будет разглашать другие подробности, так как они значатся под грифом «секретно».