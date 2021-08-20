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Политика ,  
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Защита осужденного Уилана подала ходатайство о выдворении в США

Пол Уилан
Пол Уилан (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Защита осужденного за шпионаж американца Пола Уилана подала ходатайство о его выдворении из России. Об этом заявил его адвокат Владимир Жеребенков.

«Сегодня мы подали ходатайство о выдворении Пола Уилана. Поскольку нарушаются его гуманитарные права, учитывая, что он гражданин другой страны, у него достаточно серьезные сложности в плане социального, образовательного, информационного обеспечения и обеспечения медицинской помощью», — сказал он.

Жеребенков добавил, что решение принято в том числе потому, что российские врачи не владеют английским языком. По словам защитника, это имеет большое значение, так как Уилан страдает серьезными хроническими заболеваниями. Адвокат напомнил, что его подзащитный прошел войну в Ираке и был контужен. Он также отметил, что в российских тюрьмах отсутствуют англоязычные газеты и литература, а Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не может предоставить их Уилану. У американца также нет переводчика, рассказал Жеребенков.

Суд дал 16 лет американцу Полу Уилану по делу о шпионаже
Общество
Пол Уилан во время оглашения приговора в Мосгорсуде

В пресс-службе Мосгорсуда РБК подтвердили регистрацию ходатайства по делу Уилана. Представитель инстанции подчеркнул, что не будет разглашать другие подробности, так как они значатся под грифом «секретно».

В июне стало известно, что Уилан в конце мая, во время разговора с родителями, попросил обнародовать его просьбу к президенту США Джо Байдену. На аудиозаписи американец попросил главу государства «вернуть его домой». В МИД России заявляли, что Уилан не фигурирует в схемах обменов заключенными между Москвой и Вашингтоном. Брат осужденного Дэвид Уилан говорил, что Пол дважды писал президенту России Владимиру Путину просьбы о помиловании.

В июне прошлого года Мосгорсуд дал американскому гражданину Полу Уилану 16 лет колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК). Судья огласил лишь резолютивную часть решения, так как прочие материалы дела были засекречены. Уилана этапировали в колонию в Мордовии.

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Осужденный в России Уилан попросил Байдена вернуть его в США
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Пол Уилан

Сотрудники ФСБ задержали Уилана в Москве в декабре 2018 года. Британское издание Guardian отмечало, что это случилось спустя несколько недель после того, как в США по делу о работе в качестве «агента Кремля» и заговоре против страны арестовали россиянку Марию Бутину.

Официально суть дела Уилана не раскрывалась, его слушали в закрытом режиме. Как полагает следствие и гособвинение, американец, служивший кадровым разведчиком, собирал секретные материалы в России и пытался вербовать сотрудников Минобороны и ФСБ. По информации «Коммерсанта», в декабре 2018 года один из сотрудников российских спецслужб (газета писала о некоем майоре управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ с фамилией Яценко) вручил Уилану флешку с перечнем сотрудников оперативного подразделения ведомства.

шпионаж Мосгорсуд США выдворение новости
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