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Адвокат осужденного Уилана сообщила об отправке его в колонию в Мордовии

Пол Уилан
Пол Уилан (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Осужденного за шпионаж гражданина США Пола Уилана отправили в одну из колоний в Мордовии. Об этом сообщила его адвокат Ольга Карлова, передает ТАСС.

«Брат Уилана Дэвид сообщил мне о том, что Пола перевели из СИЗО «Лефортово» в колонию в Мордовии для отбытия наказания», — сказала адвокат. Она добавила, что в СИЗО отказались прокомментировать эту информацию.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов заявил, что в одной из колоний региона ждут прибытие осужденного. «Он должен будет две недели пробыть в 18-й колонии, она транзитная, там люди проходят карантин», — сказал он агентству. По его словам, потом его этапируют в ИК № 17 в поселке Озерном Зубово-Полянского района.

«Я не могу сказать, куда его доставят, но в Мордовии действительно находится колония, где содержатся граждане иностранных государств. В Лефортово действительно Уилана нет, я пытался пройти к нему, меня не пустили, поскольку его там нет», — рассказал РБК адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

РБК направил запрос в пресс-службу регионального УФСИН.

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Пол Уилан

В июне замглавы российского МИДа Сергей Рябков сообщил, что Пола Уилана нет в схемах обменов заключенными между Россией и США, этот вопрос не обсуждается.

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Американца задержали в декабре 2018 года. ФСБ заявила, что это произошло во время проведении «шпионской акции». Официально фабула дела Уилана не раскрывалась, дело слушалось в закрытом режиме. Известно, что, по версии следствия и гособвинения, Уилан, будучи кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны.

Свою вину Уилан отрицает, а его защита указывала на недостаток доказательств и требовала от спецслужбы прекратить дело.

Мосгорсуд 15 июня приговорил гражданина США к 16 годам колонии строго режима.

Теги: шпионаж, США, МИД
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