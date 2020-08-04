Адвокат осужденного Уилана сообщила об отправке его в колонию в Мордовии

Пол Уилан (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Осужденного за шпионаж гражданина США Пола Уилана отправили в одну из колоний в Мордовии. Об этом сообщила его адвокат Ольга Карлова, передает ТАСС.

«Брат Уилана Дэвид сообщил мне о том, что Пола перевели из СИЗО «Лефортово» в колонию в Мордовии для отбытия наказания», — сказала адвокат. Она добавила, что в СИЗО отказались прокомментировать эту информацию.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов заявил, что в одной из колоний региона ждут прибытие осужденного. «Он должен будет две недели пробыть в 18-й колонии, она транзитная, там люди проходят карантин», — сказал он агентству. По его словам, потом его этапируют в ИК № 17 в поселке Озерном Зубово-Полянского района.

«Я не могу сказать, куда его доставят, но в Мордовии действительно находится колония, где содержатся граждане иностранных государств. В Лефортово действительно Уилана нет, я пытался пройти к нему, меня не пустили, поскольку его там нет», — рассказал РБК адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

РБК направил запрос в пресс-службу регионального УФСИН.