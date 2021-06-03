Брат осужденного за шпионаж американца Уилана рассказал о письмах Путину
Осужденный в России по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан дважды обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Об этом рассказал брат Пола Дэвид Уилан, сообщают «РИА Новости».
«Насколько я знаю, Пол дважды писал президенту Путину, добиваясь помилования», — сказал Уилан.
Он выразил надежду, что судьба его брата будет обсуждаться на переговорах президента России с американским коллегой Джо Байденом в Женеве.
Помилование осужденных — исключительное право президента России согласно Конституции.