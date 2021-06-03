Брат осужденного за шпионаж американца Уилана рассказал о письмах Путину

Пол Уилан — гражданин США, Великобритании, Канады и Ирландии. Он был задержан ФСБ в декабре 2018 года. Как писала газета The Guardian, это произошло через несколько недель после ареста в США россиянки Марии Бутиной по делу о заговоре против США и работе в качестве «агента Кремля».

До задержания и ареста Уилан работал директором по безопасности в компании-производителе запчастей для автомобилей BorgWarner, в его обязанности входил контроль безопасности в подразделениях компании. У BorgWarner были контракты в России, Уилан часто бывал в стране, начиная с 2007 года.

Дело Уилана слушалось в закрытом режиме. Его подозревали в вербовке сотрудников ФСБ и Минобороны. Гособвинение запрашивало для Уилана 18 лет.

В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже (ст. 276 УК). Судья огласил только резолютивную часть решения из-за того, что материалы засекречены.