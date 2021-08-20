Поезда из закрытого города Саров в Москву отменены из-за лесных пожаров

Фото: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ

Движение поездов из закрытого города Саров в Москву приостановлено из-за лесных пожаров, огонь охватил участок, где проходят железнодорожные пути. Об этом сообщила во «ВКонтакте» пресс-служба расположенного в Сарове Российского федерального ядерного центра.

«Руководством РЖД было принято решение о приостановке ж/д сообщения на участке Саров — Арзамас», — передала пресс-служба.

В Москву жители города смогут добраться только через Арзамас, в который из Сарова будут ходить бесплатные автобусы, отметили в пресс-службе.

Пожар начался 19 августа в окрестностях поселка Стеклянный. Очаги возгорания тушат 1071 человек и 64 единицы техники, в том числе три пожарных поезда, три вертолета Ми-8 и самолет Ил-76, рассказали в пресс-службе.