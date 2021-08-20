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Поезда из закрытого города Саров в Москву отменены из-за лесных пожаров

Фото: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ
Фото: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ

Движение поездов из закрытого города Саров в Москву приостановлено из-за лесных пожаров, огонь охватил участок, где проходят железнодорожные пути. Об этом сообщила во «ВКонтакте» пресс-служба расположенного в Сарове Российского федерального ядерного центра.

«Руководством РЖД было принято решение о приостановке ж/д сообщения на участке Саров — Арзамас», — передала пресс-служба.

В Москву жители города смогут добраться только через Арзамас, в который из Сарова будут ходить бесплатные автобусы, отметили в пресс-службе.

Пожар начался 19 августа в окрестностях поселка Стеклянный. Очаги возгорания тушат 1071 человек и 64 единицы техники, в том числе три пожарных поезда, три вертолета Ми-8 и самолет Ил-76, рассказали в пресс-службе.

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В начале августа в Сарове объявили режим ЧС из-за пожара, возникшего в Мордовском заповеднике к югу от города. Огонь распространился на Нижегородскую область, в городе мобилизовали сотрудников экстренных служб и привлекли для тушения дополнительные силы. Несколько очагов возгорания возникли в черте города.

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Всего с начала пожароопасного сезона в России в лесах зафиксировали более 11 тыс. пожаров. К началу августа огонь прошел территорию общей площадью более 6 млн га, сообщал глава МЧС Евгений Зиничев.

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