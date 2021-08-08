В Сарове объявили режим ЧС из-за пожара в мордовском заповеднике

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в Сарове из-за пожара, который распространился из заповедника в Мордовии на территорию Нижегородской области. Об этом заявил глава города Алексей Сафонов.

«Огонь распространился на территорию Нижегородской области. В связи с этим, подписал постановление о вводе в городе режима чрезвычайной ситуации», — сказал он.

По его словам, данный шаг необходим для того, чтобы повысить мобилизацию и привлечь дополнительные силы для ликвидации пожара.

Он также уточнил, что в настоящее время в Сарове работают личные составы МЧС и Росгвардии, а также аварийные подразделения города и ядерного центра. Кроме того, задействован подвижный пункт управления губернатора, пожарные расчеты Арзамаса, Дивеево, Вознесенска, Выксы и Навашино.

По информации регионального гравка МЧС, на территории государственного природного заповедника в республике Мордовия продолжает действовать крупный природный пожар. «Для недопущения распространения пожара привлечена группировка сил и средств в количестве более 600 человек и 130 единиц техники <...> к месту тушения пожара дополнительно направлены еще 2 самолета Ил-76 с выливными авиационными приборами.», — сказано в сообщении ведомства.