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В Сарове объявили режим ЧС из-за пожара в мордовском заповеднике

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в Сарове из-за пожара, который распространился из заповедника в Мордовии на территорию Нижегородской области. Об этом заявил глава города Алексей Сафонов.

«Огонь распространился на территорию Нижегородской области. В связи с этим, подписал постановление о вводе в городе режима чрезвычайной ситуации», — сказал он.

По его словам, данный шаг необходим для того, чтобы повысить мобилизацию и привлечь дополнительные силы для ликвидации пожара.

Он также уточнил, что в настоящее время в Сарове работают личные составы МЧС и Росгвардии, а также аварийные подразделения города и ядерного центра. Кроме того, задействован подвижный пункт управления губернатора, пожарные расчеты Арзамаса, Дивеево, Вознесенска, Выксы и Навашино.

По информации регионального гравка МЧС, на территории государственного природного заповедника в республике Мордовия продолжает действовать крупный природный пожар. «Для недопущения распространения пожара привлечена группировка сил и средств в количестве более 600 человек и 130 единиц техники <...> к месту тушения пожара дополнительно направлены еще 2 самолета Ил-76 с выливными авиационными приборами.», — сказано в сообщении ведомства.

Власти Якутии предупредили об угрозе пожаров в 12 населенных пунктах
Общество
Фото:Милена Ноговицына / ТАСС

С начала пожароопасного периода в России возникло более 11 тыс. очагов лесных пожаров, пройденная огнем площадь составила более 6 млн гектаров, говорил глава МЧС Евгений Зиничев. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, уточнил, что особо сильные пожары полыхают в Челябинской области, Якутии, Карелии, Красноярском крае, Иркутской и Тюменской областях.

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Так, в Якутии огонь распространился в том числе на территории национального заповедника «Олекминский» и национального парка «Ленские столбы». Из-за дыма останавливал работу аэропорт Якутска и паром на реке Лена. В конце июля в МЧС оценили ущерб от пожаров в Якутии в 1 млрд руб. В ходе проверок выявили 28 причастных к пожарам людей, против 14 завели уголовные дела. Днем ранее власти предупреждали об угрозе для 12 населенных пунктов из-за приближения огня.

В Челябинской области пожары вспыхнули в начале июля предположительно из-за неосторожного обращения с огнем. 6 августа Путин осмотрел районы пожаров с губернатором Алексеем Текслером и Зиничевым, а также полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым.

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