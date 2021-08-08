В тушении пожаров задействовали авиацию Росгвардии

Самолет Ил-76 и четыре вертолета Ми-8 Росгвардии, приняли участие в ликвидации лесных пожаров на территории Нижегородской области и Республики Мордовия. Об этом РБК сообщили в департаменте по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии.

«Почти 500 военнослужащих и 27 единиц специальной техники Саровской дивизии Приволжского округа войск национальной гвардии уже несколько дней принимают участие в ликвидации пожара на границе двух субъектов», — рассказали в ведомстве.

Из-за пожаров в Нижегородской области власти города Саров ввели режим ЧС. Огонь распространился из заповедника в Мордовии на территорию Нижегородской области.