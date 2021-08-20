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Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал виновных в захвате талибами Афганистана

За захват талибами Афганистана ответственны последние четыре президента США, заявил бывший канцлер Германии и действующий председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер в статье, опубликованной на новостном сайте T-online.

«Основная ответственность за это лежит не на Берлине, а на Вашингтоне. Это связано с неправильной стратегией США в отношении Афганистана в последние годы — политикой, за которую несут ответственность президенты [Джордж] Буш, [Барак] Обама, [Дональд] Трамп и [Джо] Байден», — сказал Шредер.

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По его словам, Буш начал войну под ложным предлогом, тем самым дестабилизировав обстановку на всем Ближнем Востоке.

«Талибан» (террористическая организация, запрещена в России. — РБК) воспользовался возникшим вакуумом безопасности в Афганистане и вскоре взял бразды правления в свои руки», — пояснил экс-канцлер.

Шредер напомнил, что вывести американские войска и положить конец войне в Афганистане обещал Обама, но из-за усиления талибов ему пришлось направить в регион дополнительные войска для укрепления афганских армии и полиции. Затем, в 2014 году, он, не посовещавшись с союзниками по НАТО, объявил о досрочном выводе войск, но после взятия боевиками Кундуза, от этих планов пришлось отказаться.

«Это было объявление о банкротстве политики Америки в Афганистане. Кроме того, это было заявление о банкротстве Атлантического Альянса — в военном и политическом отношении. Потому что многократная смена курса ведущей державы происходила без согласования с союзниками», — сказал Шредер.

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В отказе советоваться с союзниками экс-канцлер Германии обвинил также Трампа и Байдена. По его словам, заявление Байдена о планах вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября «было похоже на приглашение «Талибану» провести к этой дате штурм Кабула».

«И это не дало Бундесверу шансов — он тоже был вынужден уйти», — считает Шредер.

Талибы захватили Кабул 15 августа. Тогда же группировка объявила о получении контроля над всей территорией Афганистана и окончании войны в стране.

Наступление боевики вели с апреля, после того, как Байден объявил о начале вывода американских войск. Тогда решение президента США раскритиковали в Москве и Пекине. С критикой в адрес действующего главы государства выступил Трамп.

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