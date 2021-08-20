Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал виновных в захвате талибами Афганистана

За захват талибами Афганистана ответственны последние четыре президента США, заявил бывший канцлер Германии и действующий председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер в статье, опубликованной на новостном сайте T-online.

«Основная ответственность за это лежит не на Берлине, а на Вашингтоне. Это связано с неправильной стратегией США в отношении Афганистана в последние годы — политикой, за которую несут ответственность президенты [Джордж] Буш, [Барак] Обама, [Дональд] Трамп и [Джо] Байден», — сказал Шредер.

По его словам, Буш начал войну под ложным предлогом, тем самым дестабилизировав обстановку на всем Ближнем Востоке.

«Талибан» (террористическая организация, запрещена в России. — РБК) воспользовался возникшим вакуумом безопасности в Афганистане и вскоре взял бразды правления в свои руки», — пояснил экс-канцлер.