DW сообщила об убийстве родственника своего журналиста в Афганистане
На западе Афганистана талибы убили близкого родственника журналиста телерадиокомпании Deutsche Welle («Немецкая волна»), сообщает DW.
По информации руководителей Deutsche Welle, боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» искали журналиста, который уже находится в Германии. Террористы смогли найти двоих родственников. Одного они убили, второй тяжело ранен.
Остальные родственники успели в последний момент спастись, сообщает Deutsche Welle. Сейчас они скрываются от боевиков.
Гендиректор компании Петер Лимбург осудил случившееся «и призвал правительство Германии к решительным действиям».