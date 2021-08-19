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DW сообщила об убийстве родственника своего журналиста в Афганистане

На западе Афганистана талибы убили близкого родственника журналиста телерадиокомпании Deutsche Welle («Немецкая волна»), сообщает DW.

По информации руководителей Deutsche Welle, боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» искали журналиста, который уже находится в Германии. Террористы смогли найти двоих родственников. Одного они убили, второй тяжело ранен.

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Фото:Rahmat Gul / AP

Остальные родственники успели в последний момент спастись, сообщает Deutsche Welle. Сейчас они скрываются от боевиков.

Гендиректор компании Петер Лимбург осудил случившееся «и призвал правительство Германии к решительным действиям».

«Убийство родственника одного из наших сотрудников «Талибаном» показывает, насколько опасно журналистам и их семьям находиться в Афганистане в настоящее время», — сказал Лимбург.

Ранее, 16 августа, Deutsche Welle вместе с рядом других медиакомпаний и НПО опубликовали открытое письмо к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и министру иностранных дел Хайко Маасу. Они призвали руководство страны сформировать специальную экстренную визовую программу для сотрудников немецких медиакомпаний, а Афганистане из числа местных граждан. В письме указано, что речь идет о нескольких десятках человек.

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«Мы убеждены, что сейчас нельзя терять время. Нашим сотрудникам, которые хотят покинуть страну, грозят преследования, аресты, пытки и смерть», — говорится в письме.

Среди подписавшихся — Die Zeit, Der Spiegel, «Репортеры без границ», Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung и др.

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15 августа «Талибан» занял президентский дворец и другие госучреждения в Кабуле. Группировка объявила о получении контроля над Афганистаном и окончании войны. ООН при этом говорил о получении сообщений о нарушении прав человека в стране. Местное издание Pajhwok и телеканал Al Jazeera 18 августа сообщали о том, что талибы открыли огонь по демонстрантам, выступавшим за возвращение национальных афганских флагов на здания госучреждений.

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