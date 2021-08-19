Сенаторы ответили на заявление Зеленского о «радостном принятии» в Крыму

Виды Крыма (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о «радостном принятии» украинской власти в Крыму свидетельствует о непонимании ситуации на полуострове, заявил РБК сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее, в четверг, Зеленский заявил, что жители Крыма с «радостью примут» возвращение украинской власти. «С радостью (примут украинскую власть. — РБК), поверьте мне. Даже те, кто в душе с «октябрятским значком», кто его где-то спрятал, — и они все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь», — сказал он.

«С точки зрения реальности это заявление свидетельствует о том, что Зеленский либо просто глуп и не понимает ситуации в Крыму, либо он лжец, если знает настроение крымчан, но откровенно врет. На самом деле только в самом плохом сне крымчанам может присниться, что Крым вернулся в состав Украины», — сказал Цеков.

По его словам, радостно принять украинскую власть на полуострове могут только сторонники основных советников Зеленского по Крыму Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова.