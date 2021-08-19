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Сенаторы ответили на заявление Зеленского о «радостном принятии» в Крыму

Виды Крыма
Виды Крыма (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о «радостном принятии» украинской власти в Крыму свидетельствует о непонимании ситуации на полуострове, заявил РБК сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее, в четверг, Зеленский заявил, что жители Крыма с «радостью примут» возвращение украинской власти. «С радостью (примут украинскую власть. — РБК), поверьте мне. Даже те, кто в душе с «октябрятским значком», кто его где-то спрятал, — и они все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь», — сказал он.

«С точки зрения реальности это заявление свидетельствует о том, что Зеленский либо просто глуп и не понимает ситуации в Крыму, либо он лжец, если знает настроение крымчан, но откровенно врет. На самом деле только в самом плохом сне крымчанам может присниться, что Крым вернулся в состав Украины», — сказал Цеков.

По его словам, радостно принять украинскую власть на полуострове могут только сторонники основных советников Зеленского по Крыму Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова. 

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил РБК, что, по его мнению, заявление президента Украины не имеет ничего общего с реальностью. «Я думаю, Зеленский попутал место и время. Когда он это говорил, он играл какую-то роль. Ничего общего с реальностью это не имеет и вызывает только улыбку», — заявил сенатор.

Зеленский заявил, что украинскую власть в Крыму «примут с радостью»
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Севастополь, Крым

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Ранее Зеленский говорил, что Крым никогда не станет российской территорией, а «оккупанты» не будут любить полуостров, как украинцы. По его словам, у граждан Украины с этим местом связаны особые воспоминания из детства.

Страны Запада не признают итоги референдума 2014 года, по итогам которого полуостров вошел в состав России, Украина считает Крым своей оккупированной территорией. Российские власти не раз называли вопрос принадлежности Крыма окончательно закрытым.

Зеленский во время предвыборной гонки говорил, что регион может вернуться под контроль Киева, только если в России сменится власть. В августе прошлого года президент Украины заявил, что нужно создать международную площадку для обсуждения возвращения Крыма Украине. Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что в 2021 году Киев организует международную «Крымскую платформу». Работа площадки должна начаться с инаугурационного саммита 23 августа — накануне тридцатой годовщины Дня независимости Украины.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Той же позиции придерживаются депутаты Госсовета Крыма и сенаторы от региона.

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