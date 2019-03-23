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В Крыму прокомментировали слова Зеленского о возврате полуострова Украине

Депутат госсовета Крыма Валерий Аксенов прокомментировал РБК слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что возврат полуострова возможен в случае смены власти в Москве.

«Мечтать никому не воспрещается», — заявил Аксенов.

Сенатор от Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков в беседе с РБК выразил мнение, что после неоднократной смены власти на Украине «она сама вернется в состав России».

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«Что касается Крыма, это ситуация для Украины невыполнимая. Надо понимать настроение крымчан еще до воссоединения с Россией, они всегда хотели быть вместе с Россией, и то, что произошло, является результатом их многолетних устремлений. Украинские политики, рассуждая о Крыме, они забывают, что Крым всегда считал себя частью сначала Советского Союза, а потом России», — сказал Цеков. По его словам, воссоединение было естественным и «исторически обоснованным». «Со сменой властей Украины еще придет та власть, которая признает Крым российским», — отметил он.

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Ранее Зеленский заявил, что Крым вернется под контроль Киева только в случае смены власти в России. Говоря о статусе Донбасса, он подчеркнул, что не верит в то, что минские соглашения работают. По словам Зеленского, для возврата Донбасса необходимо провести масштабную информационную кампанию, первым шагом в которой должно стать создание международного канала, который будет транслировать «правду о политической жизни» Украины. Также Киев может показать жителям этих регионов, что помнит о них и считает своими гражданами, добавил он.

Теги: Крым, Украина, Владимир Зеленский
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