В Крыму прокомментировали слова Зеленского о возврате полуострова Украине

Депутат госсовета Крыма Валерий Аксенов прокомментировал РБК слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что возврат полуострова возможен в случае смены власти в Москве.

«Мечтать никому не воспрещается», — заявил Аксенов.

Сенатор от Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков в беседе с РБК выразил мнение, что после неоднократной смены власти на Украине «она сама вернется в состав России».

«Что касается Крыма, это ситуация для Украины невыполнимая. Надо понимать настроение крымчан еще до воссоединения с Россией, они всегда хотели быть вместе с Россией, и то, что произошло, является результатом их многолетних устремлений. Украинские политики, рассуждая о Крыме, они забывают, что Крым всегда считал себя частью сначала Советского Союза, а потом России», — сказал Цеков. По его словам, воссоединение было естественным и «исторически обоснованным». «Со сменой властей Украины еще придет та власть, которая признает Крым российским», — отметил он.