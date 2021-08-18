Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами

Турция готова сотрудничать с представителями движения «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России). Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает Hurriyet.

«Мы готовы ко всем видам сотрудничества, чтобы сохранить мир для афганского народа, [обеспечить] благополучие турецких граждан, живущих в этой стране, а также защитить интересы нашего государства», — сказал глава государства.

Также Эрдоган отметил, что в Турции приветствуют «умеренные» заявления талибов.

Турецкий резидент добавил, что рассчитывает провести переговоры по обстановке в Афганистане с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным.