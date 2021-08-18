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Конфликт в Афганистане ,  
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Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами

Турция готова сотрудничать с представителями движения «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России). Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает Hurriyet.

«Мы готовы ко всем видам сотрудничества, чтобы сохранить мир для афганского народа, [обеспечить] благополучие турецких граждан, живущих в этой стране, а также защитить интересы нашего государства», — сказал глава государства.

Также Эрдоган отметил, что в Турции приветствуют «умеренные» заявления талибов.

Представитель «Талибана» заявил об отказе демократизировать Афганистан
Политика
Фото:Rahmat Gul / AP

Турецкий резидент добавил, что рассчитывает провести переговоры по обстановке в Афганистане с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер заявил, что талибам нужно позволить управлять Афганистаном. По его мнению, нынешние талибы могут отличаться от тех, что захватили республику в 1990-х годах. Британский генерал предложил «набраться терпения» и посмотреть, как талибы распорядятся полученной властью. Он добавил, что талибы вряд ли «снова хотят стать международными изгоями».

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Ранее победу талибов в Афганистане признали в ЕС. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС придется вести диалог с новой властью страны, для чего в Афганистан прибудет их делегация. Отвечая на вопрос о том, изменился ли «Талибан» со времени начала военной кампании Запада в Афганистане, Боррель ответил, что пока не может делать окончательные выводы на этот счет. «Они [талибы] выглядят, как и раньше, но лучше говорят по-английски», — пошутил дипломат.

В МИД России говорили, что Москва не будет торопиться с признанием режима талибов и сперва посмотрит, как он себя проявит.

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) объявил 15 августа об установлении контроля над всей территорией Афганистана и окончании войны с правительственными силами. Президент республики Ашраф Гани сбежал в ОАЭ.

Афганистан Реджеп Тайип Эрдоган Турция международное сотрудничество
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