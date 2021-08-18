Reuters сообщил об отказе «Талибана» демократизировать Афганистан

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Афганистан не станет демократическим государством, в нем будет действовать закон шариата, сообщил Reuters высокопоставленный член движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

«Демократической системы вообще не будет, потому что у нее нет никакой основы в нашей стране», — заявил он.

Также он отметил, что обсуждений относительно политической системы в государстве не будет, поскольку это и так очевидно. «Это закон шариата, вот и все», — заявил боевик.