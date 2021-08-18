В Совфеде оценили предложение КПРФ снизить пенсионный возраст

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Законопроект о снижении пенсионного возраста, внесенный в Государственную думу фракцией КПРФ, носит предвыборный популистский характер. Об этом заявил РБК член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.

«Что касается законопроекта КПРФ: этот законопроект был внесен под выборы в Госдуму, носит популистский характер. <...> Думаю, что правительство даст отрицательный отзыв о данном законопроекте. И в зависимости от того, какой будет расклад в Госдуме, такое и будет голосование», — сказал Леонов.

Сенатор отметил, что с вопросом о реформировании пенсионной системы стоит в первую очередь обратиться в Минтруд и правительство. «Позиция правительства в этом вопросе ключевая, вопрос носит общий государственный политический характер», — добавил Леонов.

Работа над законопроектом может начаться только после того, как он будет внесен в Думу «в соответствии с конституцией, так как требуется дополнительные расходы». Об этом РБК рассказал председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.