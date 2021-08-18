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В Совфеде оценили предложение КПРФ снизить пенсионный возраст

Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Законопроект о снижении пенсионного возраста, внесенный в Государственную думу фракцией КПРФ, носит предвыборный популистский характер. Об этом заявил РБК член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.

«Что касается законопроекта КПРФ: этот законопроект был внесен под выборы в Госдуму, носит популистский характер. <...> Думаю, что правительство даст отрицательный отзыв о данном законопроекте. И в зависимости от того, какой будет расклад в Госдуме, такое и будет голосование», — сказал Леонов.

В Госдуму внесли законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста
Политика
Фото:duma.gov.ru

Сенатор отметил, что с вопросом о реформировании пенсионной системы стоит в первую очередь обратиться в Минтруд и правительство. «Позиция правительства в этом вопросе ключевая, вопрос носит общий государственный политический характер», — добавил Леонов.

Работа над законопроектом может начаться только после того, как он будет внесен в Думу «в соответствии с конституцией, так как требуется дополнительные расходы». Об этом РБК рассказал председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Должно быть заключение правительство, а его нет. Поэтому пока не будут предоставлены все документы, мы не сможем начать над ним работу. Какая будет дальнейшая судьба, определит уже Госдума нового созыва», — сказал депутат.

Законопроект с предложением вернуть пенсионный возраст, который был установлен до 2018 года, депутаты от КПРФ внесли накануне. В пояснительной записке указано, что вместо повышения пенсионного возраста необходимо совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. Авторы законопроекта также отметили, что при повышении пенсионного возраста люди больше будут обращаться за инвалидностью, что увеличит нагрузку на Пенсионный фонд.

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SuperJob назвал число желающих вернуть пенсионный возраст россиян
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Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

В октябре 2018 года президент Владимир Путин подписал закон, повышающий пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Занимавший тогда пост премьера Дмитрий Медведев объяснял изменения демографической ситуацией, ростом числа пенсионеров и снижением доли работающих россиян. До этого возраст выхода на пенсию составлял, соответственно, 60 и 55 лет. Правительство также указывало, что изменения позволят увеличить ежемесячные выплаты нынешним пенсионерам на 1 тыс. руб. в год каждому.

Госдума Совфед пенсионная реформа пенсионный возраст КПРФ
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SuperJob назвал число желающих вернуть пенсионный возраст россиян
Общество
В Госдуму внесли законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста
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