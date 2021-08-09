Британский ученый допустил превращение COVID-19 в сезонную простуду

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В ближайшие годы коронавирус станет сезонной простудой, он будет проявляться у людей в легкой форме и без симптомов, а его эволюция замедлится после появления доминирующего штамма. Об этом заявил профессор в Нориджской медицинской школы Пол Хантер, его статья опубликована в журнале The Spectator.

Хантер считает, что люди не перестанут болеть COVID-19. По его словам, вакцины на время приостановят распространение вируса, но вскоре их эффективность в целом снизится. Однако в то же время прививки будут предотвращать тяжелое течение болезни и смерть. «Коллективного иммунитета никогда не будет, но мы найдем управляемый баланс между иммунитетом и инфекциями», — считает британский профессор.

Быстрая мутация вируса стремительно замедлится после появления доминирующего штамма, считает ученый. По его словам, такой доминирующей разновидностью вируса вполне может стать дельта-штамм Sars-Cov-2.

Дельта-штамм коронавируса был обнаружен в Индии в октября прошлого года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он в два раза более заразен, чем начальный уханьский вариант инфекции.