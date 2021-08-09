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Пандемия коронавируса ,  
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Британский ученый допустил превращение COVID-19 в сезонную простуду

Фото: Simon Dawson / Reuters
Фото: Simon Dawson / Reuters

В ближайшие годы коронавирус станет сезонной простудой, он будет проявляться у людей в легкой форме и без симптомов, а его эволюция замедлится после появления доминирующего штамма. Об этом заявил профессор в Нориджской медицинской школы Пол Хантер, его статья опубликована в журнале The Spectator.

Хантер считает, что люди не перестанут болеть COVID-19. По его словам, вакцины на время приостановят распространение вируса, но вскоре их эффективность в целом снизится. Однако в то же время прививки будут предотвращать тяжелое течение болезни и смерть. «Коллективного иммунитета никогда не будет, но мы найдем управляемый баланс между иммунитетом и инфекциями», — считает британский профессор.

Быстрая мутация вируса стремительно замедлится после появления доминирующего штамма, считает ученый. По его словам, такой доминирующей разновидностью вируса вполне может стать дельта-штамм Sars-Cov-2.

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Дельта-штамм коронавируса был обнаружен в Индии в октября прошлого года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он в два раза более заразен, чем начальный уханьский вариант инфекции.

В конце июля в ВОЗ отмечали, что дельта-штамм вскоре будет доминировать в мире, если в ближайшее время у него не появится вирус-конкурент. Так, например, по данным с 28 июня по 11 июля, он был доминирующим в 19 из 28 странах ЕС, доля дельта-штамма в этих государствах составила 68,3%.

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Дельта-штамм вируса стал доминирующим и в России. В начале августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что среди заболевших коронавирусом россиян дельта-вариантом болеют 68,8%. Длительность течения болезни с новым штаммом увеличилась, а инкубационный период уменьшился, отметили в Роспотребнадзоре.

В «Векторе» объяснили быстрое распространение дельта-варианта тем, что ему требуется в десять раз меньше вирусных частиц для инфицирования, чем оригинальному варианту.

В Великобритании первую дозу препарата получили 47 млн человек, полностью привились от коронавируса более 86,4 млн, следует из данных минздрава королевства. За последние сутки в стране заболели 27 429 человек, умерли 39. За все время пандемии выявили 6,06 млн заболевших, умерли 130 320.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Великобритания COVID-19 пандемия новый штамм коронавируса
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