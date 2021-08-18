Глава СПЧ оценил идею введения четырехдневной рабочей недели в России

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что не против сокращения рабочей недели, однако призвал учесть тенденции в оплате труда и отношение к работе у россиян. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

«Я считаю, что у нас слишком много разговоров о сокращении рабочей недели и о праздниках. У нас труд стал восприниматься как обуза и как ярмо. Но вообще-то труд — это едва ли не главное в жизни человека. Человек должен жить ради семьи, ради детей, ради того, чтобы что-то в жизни сделать <...> Я не против праздников, не против сокращения рабочей недели. Но тренд должен быть в другую сторону», — сказал он.

Фадеев отметил, что «больше половины людей в России получают меньше 27-28 тыс. руб. зарплаты на руки», а многим перечисляют за работу 15-20 тыс. руб. в месяц. При этом он привел в пример работу на передовых хозяйствах, где сотрудники зарабатывают больше. «На них «агрономы и по 100, и по 150, и по 200 тыс. получают. И мне не кажется, что эти люди думают, как бы им теперь не пять дней в неделю работать, а четыре», — добавил глава СПЧ.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели заявил летом 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост главы правительства. Тогда он обосновал предложение развитием технического прогресса и поручил Минтруду изучить этот вопрос.



В Минтруде, в свою очередь, увидели в этом проекте как риски, так и положительные аспекты. С одной стороны, утверждали в ведомстве, сокращение рабочей недели может привести к росту издержек на рабочую силу и увеличению себестоимости продукции, с другой — способствовать охране здоровья сотрудников, повышению их трудоспособности и эффективности работы. В ведомстве также отметили, что пока не видят выраженных предпосылок и обоснованных предложений по введению четырехдневки.



В конце апреля этого года Медведев допустил, что постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю в рамках эксперимента можно начать на уровне региона или группы компаний. По его мнению, этот путь должен быть ступенчатым, чтобы в отдельных случаях избежать безработицы, однако зарплата должна оставаться в прежнем размере. Согласно июльскому опросу SuperJob, треть россиян (34%) не поддерживают идею четырехдневной рабочей недели, опасаясь возможного сокращения доходов. При этом за введение выступили 44% респондентов.