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Спасатели выдвинулись на помощь сорвавшимся с Ключевской Сопки туристам

Камчатские спасатели выдвинулись на помощь туристам, пострадавшим при восхождении на вулкан Ключевской (Ключевская Сопка). Об этом сообщает региональное МЧС.

Как ранее сообщал РЕН ТВ, вечером 17 августа со склона Ключевской сопки сорвались два человека. Туристы оступились при спуске с ледника и пролетели около 1000 м.

«Зарегистрированная туристическая группа совершала восхождение на Ключевской вулкан. По предварительной информации, примерно на высоте 4 100-4 200 м, двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона», — сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что «по причине окончания светового дня» использование вертолета не представлялось возможным, поэтому было принято решение отправить его с наступлением утра. Так, на помощь туристам вылетел Ми-8 МЧС России, а также выдвинулись спасатели из близлежащего поселка Ключи Усть-Камчатского района.

Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 5 км
Общество
Фото:ИВиС ДВО РАН / ТАСС

Вулкан Ключевской (Ключевская Сопка) является самым высоким действующим вулканом в Евразии (4,8 тыс. м). Он расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 360 км от Петропавловска-Камчатского.

В последний раз он извергался в марте этого года. Также из него регулярно происходят пепловые выбросы и сходят лавины.

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В июле прошлого года на камчатском вулкане Вилючинском пропал 54-летний турист. В поисках были задействованы более 30 спасателей. В итоге было обследовано 25 км территории, однако пропавшего не нашли. Позже поиски возобновляли с применением квадрокоптеров.
 

вулкан Ключевская сопка Камчатский край МЧС туристы
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