Спасатели выдвинулись на помощь сорвавшимся с Ключевской Сопки туристам

Камчатские спасатели выдвинулись на помощь туристам, пострадавшим при восхождении на вулкан Ключевской (Ключевская Сопка). Об этом сообщает региональное МЧС.

Как ранее сообщал РЕН ТВ, вечером 17 августа со склона Ключевской сопки сорвались два человека. Туристы оступились при спуске с ледника и пролетели около 1000 м.

«Зарегистрированная туристическая группа совершала восхождение на Ключевской вулкан. По предварительной информации, примерно на высоте 4 100-4 200 м, двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона», — сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что «по причине окончания светового дня» использование вертолета не представлялось возможным, поэтому было принято решение отправить его с наступлением утра. Так, на помощь туристам вылетел Ми-8 МЧС России, а также выдвинулись спасатели из близлежащего поселка Ключи Усть-Камчатского района.