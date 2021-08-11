Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 5 км

Парогазовый столб с примесью пепла на высоту до 5 км над уровнем моря выбросил вулкан Шивелуч, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

«Парогазовый шлейф, содержащий некоторое количество пепла, простирается на 51 км к юго-западу от вулкана», — говорится в сообщении.

В данный момент Шивелучу присвоен оранжевый код опасности. «Вулкан демонстрирует повышенное беспокойство с повышенной вероятностью извержения или происходит извержение вулкана с незначительным выбросом пепла», — говорится в пояснении.

По информации регионального МЧС, выпадение пепла в населенных пунктах зарегистрировано не было. Там также предостерегли граждан от вдыхания дыма, посоветовали закрыть двери и окна, а также без необходимости не выходить на улицу.