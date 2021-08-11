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Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 5 км

Парогазовый столб с примесью пепла на высоту до 5 км над уровнем моря выбросил вулкан Шивелуч, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

«Парогазовый шлейф, содержащий некоторое количество пепла, простирается на 51 км к юго-западу от вулкана», — говорится в сообщении.

В данный момент Шивелучу присвоен оранжевый код опасности. «Вулкан демонстрирует повышенное беспокойство с повышенной вероятностью извержения или происходит извержение вулкана с незначительным выбросом пепла», — говорится в пояснении.

По информации регионального МЧС, выпадение пепла в населенных пунктах зарегистрировано не было. Там также предостерегли граждан от вдыхания дыма, посоветовали закрыть двери и окна, а также без необходимости не выходить на улицу.

Камчатский вулкан Кaрымский выбросил пепел на высоту до 2000 м
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Шивелуч — самый северный и один из самых крупных действующих вулканов Камчатки. Его высота — 3283 метра, возраст — 60-70 тыс. лет. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Первоначальное название — Суелич, что на языке коренных жителей означало «курящаяся гора».

В апреле этого года курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 4,5 км. В результате пепел выпал в Северо-Курильске, жители жаловались на запах сероводорода.

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вулкан пепел Камчатка извержение
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