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Извержение Ключевской сопки на Камчатке. Видео
На Камчатке в конце февраля — начале марта усилилось извержение вулкана Ключевская сопка. Как это выглядит — в видео РБК
Видео: Aleks41.kam/Instagram
Video
вулкан
извержение
Камчатка
Ключевская сопка
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