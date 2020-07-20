На камчатском вулкане Вилючинском пропал турист

Вулкан Вилючинский (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Спасатели приступили к поиску 54-летнего туриста, пропавшего на Вилючинском вулкане. Об этом сообщил врио заместителя председателя правительства Камчатки Сергей Хабаров, передает «РИА Новости».

По его словам, 15 июля двое мужчин отправились на квадроцикле в район Вилючинского вулкана, один из них пропал. Спасатели получили информацию в минувшую пятницу.

По словам Хабарова, специалисты Камчатского спасательного центра вели поиски пропавшего человека 18 и 19 июля. В поисках были задействованы более 30 спасателей. В итоге было обследовано 25 км территории. В понедельник поиски были возобновлены с применением квадрокоптера.

Вилючинский является потухшим вулканом, его высота составляет 2175 м над уровнем моря. Он располагается к юго-западу от Петропавловска-Камчатского у истока реки Паратунка.

В середине июня в Авачинской бухте у берегов Камчатки перевернулся катер. В результате без вести пропали четверо мужчин. По данным МЧС России, катер перевозил груз к другому судну.