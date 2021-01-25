С вулкана Ключевской на Камчатке сошли лавины
С извергающегося вулкана Ключевской на Камчатке сошли лавины из-за обвала кромки кратера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«За 10–15 минут фронт лавин сходил до высоты около 3000 м над уровнем моря», — говорится в сообщении.
Как сообщает агентство со ссылкой на краевое управление МЧС, информации о погибших или пострадавших в результате схода лавин нет.
Ранее управление МЧС по Камчатскому краю сообщило, что пепловый выброс из вулкана достиг 7,5 км в высоту. С учетом направления ветра шлейф распространяется в северо-западном направлении, на его пути населенных пунктов нет, отметили в ведомстве.