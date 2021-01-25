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С вулкана Ключевской на Камчатке сошли лавины

Вид на Ключевской вулкан (в центре)
Вид на Ключевской вулкан (в центре) (Фото: Елена Верещака / ТАСС)

С извергающегося вулкана Ключевской на Камчатке сошли лавины из-за обвала кромки кратера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«За 10–15 минут фронт лавин сходил до высоты около 3000 м над уровнем моря», — говорится в сообщении.

Как сообщает агентство со ссылкой на краевое управление МЧС, информации о погибших или пострадавших в результате схода лавин нет.

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Фото:Геофизическая служба Камчатка / Youtube

Ранее управление МЧС по Камчатскому краю сообщило, что пепловый выброс из вулкана достиг 7,5 км в высоту. С учетом направления ветра шлейф распространяется в северо-западном направлении, на его пути населенных пунктов нет, отметили в ведомстве.

Высота Ключевской сопки составляет 4,8 тыс. м — это самый высокий действующий вулкан в Евразии. Он расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 360 км от Петропавловска-Камчатского.

В конце года на японском острове Суваносэ в префектуре Кагосима произошло извержение вулкана Отакэ. Камни, выброшенные из кратера, падали в радиусе 1,3 км от вулкана, а столб пепла во время извержения достигал высоты 200 м. Метеорологи объявили уровень опасности три балла по пятибалльной шкале.

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