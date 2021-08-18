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Расстрелявшего троих сослуживцев в Воронеже обвинили в дезертирстве

Военное управление СК России предъявило расстрелявшему сослуживцев на военном аэродроме Балтимор в Воронеже срочнику Антону Макарову обвинение в дезертирстве. Об этом сообщил «Ъ-Черноземье» со ссылкой на материалы суда о продлении меры пресечения.

Так, кроме обвинений в убийстве двух или более лиц, Макарова обвинили по ч. 1 ст. 338 УК России («Дезертирство»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Военному из Воронежа предъявили обвинение в убийстве сослуживцев
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Въезд на военный аэродром &laquo;Балтимор&raquo; под Воронежем, где произошел инцидент с участием солдата-срочника

20-летний солдат-срочник Антон Макаров открыл стрельбу на военном аэродроме Балтимор утром 9 ноября 2020 года, а затем сбежал из части, угнав автомобиль марки «ГАЗель» и Skoda Kodiaq. В результате погибли трое его сослуживцев, еще один военнослужащий пострадал. Как уточнили в госпитале Минобороны, он получил нетяжелое ранение.

По информации источников «Интерфакса» и Telegram-канала Baza, молодой человек открыл стрельбу после конфликта с проверяющим офицером. По данным Baza, между Макаровым и офицером возник «словесный конфликт», после чего солдат отобрал у него пистолет и выстрелил в офицера и еще двух военнослужащих. Впоследствии Макаров был задержан в селе Землянск в 47 км от Воронежа

По факту стрельбы Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России и ч. 4 ст. 226 УК России (убийство двух или более лиц; хищение оружия).

СК Воронеж дезертир расстрел
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