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Общество ,  
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СК возбудил дело по факту убийства троих военнослужащих под Воронежем

Фото:Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

После нападения рядового Антона Макарова на офицера и сослуживцев на военном аэродроме под Воронежем возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Дело завели по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России и ч. 4 ст. 226 УК России (убийство двух или более лиц; хищение оружия).

Стала известна личность убившего сослуживцев в Воронеже солдата-срочника
Общество
Антон Макаров

По данным СК, Макаров утром 9 ноября, используя топор, убил офицера, завладел его табельным оружием, после чего расстрелял сослуживцев. В результате стрельбы двое его сослуживцев погибли, один ранен. Нападавший скрылся с места происшествие.

Ранее в пресс-службе Западного военного округа РБК сообщили, что в настоящее время солдата разыскивают. В пресс-службе Росгвардии рассказали, что к его поискам подключили более ста сотрудников ОМОНа и СОБРа, а также беспилотники, был введен план «Перехват».


 

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