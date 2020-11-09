СК возбудил дело по факту убийства троих военнослужащих под Воронежем

Фото: Следственный комитет РФ

После нападения рядового Антона Макарова на офицера и сослуживцев на военном аэродроме под Воронежем возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Дело завели по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России и ч. 4 ст. 226 УК России (убийство двух или более лиц; хищение оружия).

По данным СК, Макаров утром 9 ноября, используя топор, убил офицера, завладел его табельным оружием, после чего расстрелял сослуживцев. В результате стрельбы двое его сослуживцев погибли, один ранен. Нападавший скрылся с места происшествие.

Ранее в пресс-службе Западного военного округа РБК сообщили, что в настоящее время солдата разыскивают. В пресс-службе Росгвардии рассказали, что к его поискам подключили более ста сотрудников ОМОНа и СОБРа, а также беспилотники, был введен план «Перехват».





