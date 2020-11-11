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Суд арестовал на два месяца убившего сослуживцев в Воронеже солдата

У въезда на военный аэродром &laquo;Балтимор&raquo; под Воронежем, где произошёл инцидент с участием Антона Макарова
У въезда на военный аэродром «Балтимор» под Воронежем, где произошёл инцидент с участием Антона Макарова

Воронежский гарнизонный суд арестовал на два месяца Антона Макарова, убившего на военном аэродроме в Воронеже трех военнослужащих. Об этом сообщается на сайте суда.

«Суд избрал подозреваемому Антону Макарову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 8 января 2021 года включительно», — говорится в сообщении

Ранее, 9 ноября, солдат-срочник открыл стрельбу на военном аэродроме Балтимор под Воронежем. В результате стрельбы погибли офицер и двое сослуживцев нападавшего. Еще один военнослужащий пострадал. Сейчас он находится в реанимации.

Одноклассники рассказали об убившем сослуживцев в Воронеже солдате
Общество
Антон Макаров

Макарову удалось скрыться с места преступления, однако позднее его задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК России (убийство двух или более лиц; хищение оружия).

Во время судебного заседания следователь и прокурор поддержали ходатайство об аресте и попросили его удовлетворить. Сторона защиты, в свою очередь, просила избрать суд иную более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.

Антону Макарову 20 лет, его призвали в армию из Воронежа весной этого года.

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