Военному из Воронежа предъявили обвинение в убийстве сослуживцев

Следователи предъявили обвинение солдату-срочнику Антону Макарову, который убил троих сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже. Об этом сообщила ТАСС адвокат Яна Горюнова.

«Макарову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России («Убийство») и ч. 4 ст. 226 («Хищение оружия»), — сказала собеседница агентства.

По ее словам, Макаров снова отказался давать показания, воспользовавшись статьей 51 Конституции России. Горюнова добавила, что пока для ее подзащитного не назначили проведение психолого-психиатрической экспертизы.

20-летний солдат-срочник Антон Макаров открыл стрельбу на военном аэродроме Балтимор утром 9 ноября, а затем дезертировал. В результате погибли трое его сослуживцев, еще один военнослужащий пострадал. Как сообщили в госпитале Минобороны, он получил нетяжелое ранение.

По информации источников «Интерфакса» и Telegram-канала Baza, молодой человек открыл стрельбу после конфликта с проверяющим офицером. По данным Baza, между Макаровым и офицером возник «словесный конфликт», после чего солдат отобрал у него пистолет и выстрелил в офицера и еще двух военнослужащих.

Впоследствии Макарова задержали сотрудники правоохранительных органов.

По факту стрельбы Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России и ч. 4 ст. 226 УК России («Убийство двух или более лиц; хищение оружия»). По версии следствия, Макаров, используя топор, убил офицера, завладел его табельным оружием, после чего расстрелял сослуживцев.

Впоследствии Макаров был задержан в селе Землянск в 47 км от Воронежа. Как впоследствии сообщил ТАСС собеседник в экстренных службах, молодой человек угнал автомобиль и был перехвачен по дороге к семье в Орловскую область, где проживают бабушка и дедушка Макарова.