В госпитале сообщили о состоянии раненого на аэродроме в Воронеже

416-й Военный госпиталь Минобороны России (Фото: 416vg.ru)

Угрозы жизни пострадавшего при стрельбе на военном аэродроме под Воронежем нет, он получил ранение легкой степени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 416-й Военный госпиталь Минобороны России.

«У нас находится пострадавший солдат, у него ранение в легкой степени. <...> Он не тяжелый, в сознании, жить будет, ему очень повезло», — сказал собеседник агентства.

По его словам, у пострадавшего солдата в результате огнестрельного ранения повреждены мягкие ткани в районе ключицы и лопатки.

Утром 9 ноября на военном аэродроме в Воронеже солдат-срочник открыл стрельбу. В результате погибли три человека. Как сообщили РБК в пресс-службе Западного военного округа, военнослужащий напал на проверяющих должностных лиц, завладел оружием офицера и скрылся. Нападавшего разыскивают.